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Zonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta önceki gün etkili olan sağanağın ardından meydana gel sel baskınları ve heyelanda, 30 konut, 1 okul ve 40 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Zonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördü

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta önceki gün etkili olan sağanağın ardından meydana gel sel baskınları ve heyelanda, 30 konut, 1 okul ve 40 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi. Kozlu Belediyesi, heyelan yaşanan bölgeye girişi yasakladı.
Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde önceki gün yaşanan sağanak sonrası oluşan sel ve yaşanan heyelanların ardından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), başlattığı hasar tespit çalışmasına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda kent merkezinde 15 konut ve 22 iş yerinin, Kozlu ilçesinde 5 konut ve 5 iş yerinin, Kilimli ilçesinde 3 konut, 1 okul ve 13 iş yerinin sel sularından zarar gördüğü belirlendi. Kozlu ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle de 7 konutun zarar gördüğü tespit edildi.
HEYELAN BÖLGESİ MÜHÜRLENDİ
Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi’nde 4'er konutun yer aldığı 2, 1’er konutun yer aldığı 2 bina heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle boşaltıldı. Kozlu Belediyesi ekipleri de heyelan bölgesine girişi yasakladı. Evsiz kalan yaklaşık 20 kişiye, Kozlu Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapılacağı öğrenildi.
ÜNİVERSİTE UYARMIŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Deniz Arca, fakülte dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu danışmanlığında hazırladığı doktora tezinde Kozlu ilçesindeki heyelan riskini ortaya çıkarmıştı. ‘Çok kriterli karar analizi yöntemini kullanarak bir yeraltı madenciliği alanındaki heyelan duyarlılık haritalaması’ adı verilen çalışmada bölgedeki heyelan riski Dr. Arca’nın geliştirdiği yazılımla tespit edildi. Çalışmada, madenciliğin ön planda olduğu ilçede heyelan riskinin yüksek seviyede olduğu belirlendi.

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Zonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördüZonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördüZonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördüZonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördü

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