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Zonguldak'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Olayla ilgili aranan 2 zanlı yakalandı

Zonguldak'taki silahlı kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kahvehanede çıkan silahlı kavga nedeniyle aranan Halit T. ve Gündüz T'nin Çaycuma ilçesinde olduklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, olayda kullanılan ruhsatsız silahla yakalandı.

Öte yandan, olay yerinden yaralı halde kaçan Gündüz T'nin 4 farklı suçtan arandığı ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.

- Olay

Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir kahvehanede 1 Ağustos'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Ö. Gündüz T'ye, Halit T. de Neşat Ş'ye tabancayla ateş etmişti.

Alkollü oldukları iddia edilen ve ayağından yaralanan Neşat Ş. ile darbedildiği ileri sürülen Burhan Ö. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmış, Halit T. ve ayağından yaralanan Gündüz T. ise olay yerinden kaçmıştı.

Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak'ta silahlı kavga

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