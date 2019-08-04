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Zonguldak'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'taki silahlı kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Müftü Mahallesi'nde bir kahvehanede 3 gün önce çıkan silahlı kavga sonucu gözaltına alınan Halit T. (39) ve Gündüz T'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

- Olay

Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir kahvehanede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Neşat Ş, Burhan Ö. ve Gündüz T, yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan yaralı Gündüz T. ile kavgaya karışanlardan Halit T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmış, Gündüz T'nin 4 ayrı suçtan arandığı ve Adem T. adına sahte kimlik taşıdığı belirlenmişti.

Zonguldak'ta silahlı kavga

Zonguldak'ta silahlı kavga

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