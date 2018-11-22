Zonguldak'taki suç örgütü davası

Zonguldak'ta, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenilen 22 tutuklu sanık, haklarında isnat edilen suçları reddettiklerini ve herhangi bir suç işlemediklerini öne sürerek tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Sanıklar, yaklaşık 10 saat süren savunmalarında mahkeme heyetinin, iddianamede geçen telefon konuşmalarının yanı sıra yaptıkları eylemlerle ilgili sorulan soruları cevapladı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam etmek üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.