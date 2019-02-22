HABER

Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.T, Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta, "yağma", "kasten yaralama", "hakaret, tehdit", "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "3. şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma" ve "esnaflardan haraç alma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte "Tophane Grubu" olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen B.T. ile Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D. gözaltına alınmıştı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi’nin 96. yılı anısına düzenlenen geceye katıldıMevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi’nin 96. yılı anısına düzenlenen geceye katıldı
8 yavrusu olan köpek silahla vurularak öldürüldü8 yavrusu olan köpek silahla vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliyeye sevk operasyon suç örgütü Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

TSK'da büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.