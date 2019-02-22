HABER

Zonguldak’taki ’Tophane Grubu’ operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Zonguldak kamuoyunda "Tophane Grubu" olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmalar ile teknik ve fiziki takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün liderliği olduğu belirtilen B.T.’nin "6136 SKM", "Yağma", "Kasten Yaralama", "Hakaret, Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "3. Şahısların Arasındaki Borç ilişkilerini Düzenlemeye Çalışma" ve "Esnaflardan Haraç Alma" suçları tespit edilen 9 şüphelinin adliyedeki sorguları tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri olduğu iddia edilen B.T., örgüt üyesi olduğu iddia edilen Ş.A., F.U. ve U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen B.Ö., F.D., S.T., M.Ç. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Üstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitlediÜstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitledi
Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline tüfekle saldıranlar tutuklandıOkul bahçesinde öğretmenin otomobiline tüfekle saldıranlar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.