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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:23 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan İ.A, S.A, E.Ö. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Perşembe beldesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine dün düzenlediği drone destekli operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, tarlada 22 bin kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

- Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma hint keneviri Zonguldak

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