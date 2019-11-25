Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, 3 bin 250 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaplı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda C.İ., N.G., A.K. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 30 gram esrar, 3 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden N.G. ve A.K. serbest bırakıldı, C.İ. ve S.Ö. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

