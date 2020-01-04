HABER
  4. Zonguldak’taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Zonguldak’taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta uyuşturucu maddelerin yanı FETÖ yayınının da ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak’ta uyuşturucu maddelerin yanı FETÖ yayınının da ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 700 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin lira ele geçirildi. Operasyonun dikkat çeken detayı ise mahkemelerce yasaklı olan FETÖ’ye ait bir yayın oldu. Gözaltına alınan A.B., O.O., S.Ö. ve B.B. isimli şüphelilerden birinin evinde hakkında toplatma kararı bulunan FETÖ’ye ait yayın ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra FETÖ’ye ait yayın ile adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 4 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldiBursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi
Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara uyarı!

4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Son dakika! Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.