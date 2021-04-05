HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak’taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

Zonguldak’taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

05.04.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki şahsın cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Aydın Zengin’in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü.

1/

Zonguldak’ta 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki şahsın cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Aydın Zengin’in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, kardeşi A. Zengin ve Sait Zengin’in arkadaşı S.A. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A., Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin ile kardeşi A. Zengin ise alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Zengin’in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, baba Sait Zengin’i gözaltına almıştı. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin’in köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını söylediği belirtilmişti. Babanın ifadesinde Aydın Zengin’in üvey annesine tecavüz ettiği, yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu, çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğünü öne sürmüştü. Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makineleri ile Aydın Zengin’in cesedi ormanlık alanda aranmış, kadavra köpeği Salto’nun da dahil edildiği aramalarda Aydın Zengin’in cesedine ulaşılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

Ölümden habere giden muhabir kurtardı! Son anda yetişti

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Duyar duymaz kaçarak uzaklaştı! Polis her yerde onu arıyor

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Kurban bayramı bu yıl ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Kurban Bayramı 2021

Kırklareli'de cesedini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpeklerin yediği belirlendi

Ayaklarını sokak köpekleri yemiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.