HABER

Zonguldak’tan geldi Karasu’da boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’tan 5 arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde tatile gelen bir kişi denizde rip akıntısına kapılarak boğuldu.Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Karasu ilçesine tatile gelen Şevki Kalıntaş, geceyi 5 arkadaşıyla birlikte sahilde geçirdi.

Zonguldak’tan 5 arkadaşıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde tatile gelen bir kişi denizde rip akıntısına kapılarak boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Zonguldak’tan arkadaşlarıyla birlikte Karasu ilçesine tatile gelen Şevki Kalıntaş, geceyi 5 arkadaşıyla birlikte sahilde geçirdi. Sabah 07:30 sularında denize giren ve bir süre yüzmeye devam eden Kalıntaş, rip akıntısına kapılıp suda batmaya başlayınca cankurtaran görevlileri tarafından müdahale edilerek sudan çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şevki Kalıntaş’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemiDolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi
Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıBeton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.