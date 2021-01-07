Zoom CEO'su Eric Yuan dünyanın en zengin insanlarından biri oldu

Koronavirüs salgını birçok şirketin zor günler yaşamasına neden oldu. Fakat bazı şirketler, deyim yerindeyse bu dönemde parladı. Zoom da bu şirketlerden biriydi. Bir görüntülü ve sesli görüşme uygulaması olan Zoom 2019'da sadece 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyordu. Salgının ortaya çıkması ve bir pandemiye dönüşmesi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim sistemleri popülerleşti. Bu da Zoom'un kullanıcı sayısında sıçrama yarattı. Yaşanan sıçrama, Zoom CEO'su Eric Yuan'ın servetine de yansıdı.

ZOOM CEO'SU ERİC YUAN EN ZENGİNLER İNSANLARIN ARASINA GİRDİ

Zoom popülerleşince, şirketin kurucusu ve CEO'su olan Eric Yuan'ın serveti de arttı. 1 Eylül itibarıyla Zoom'un piyasa değeri 129 milyar doları aştı. Sonuç olarak, Zoom CEO’su Eric Yuan’ın net serveti fırladı ve Yuan'ın dünyanın en zengin 100 insanından biri olduğu kaydedildi.

2020 YILINDA ÇIKIŞ YAKALADI

Çalışanlar ve öğrenciler, koronavirüs yayıldıkça dijital araçlara yönelmek zorunda kaldığı için Zoom'un hisse senetleri geride bıraktığımız 2020 yılında iyi bir performans gösterdi. Bu da Yuan'ın servetinde önemli bir etken oldu.

