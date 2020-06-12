Zoom Çin Hükümetiyle mi Çalışıyor?

Amerikalı üç Temsilciler Meclisi Üyesi telekonferans firması Zoom şirketinden, Çin hükümetiyle olası bağlantıları hakkında açıklama istedi. Üç politikacı Zoom’dan kullanıcıları hakkında veri toplama uygulamalarını da ayrıntılı olarak açıklamalarını talep etti. Zoom, Çkısa süre önce Çin’in talebi doğrultusunda bazı kullanıcı hesaplarını kapattığını açıklamıştı. Zoom yetkilileri, Temsilciler Meclisi üyelerine verdikleri yanıtta kapatılan üç hesabın yeniden açıldığını kaydetti. Corona virüsü salgını sürecinde birçok kişinin hem kişisel hem de profesyonel amaçlı olarak sıklıkla kullandığı, toplu görüntülü görüşme hizmeti sunan Zoom, ABD’de ve Hong-Kong’da yaşayan üç aktivistin hesaplarını dondurmanın yanı sıra Tiananmen Meydanı olaylarının yıldonümünde sanak etkinlik düzenlemelerini engellemişti. Zoom yetkilileri Cuma günü üç politikacıya verdikleri yanıtta, “Çin hükümetine hiçbir kullanıcının bilgisini ya da görüşme içeriğini sunmadık. Birilerinin bir görüşmeye görünür olmadan girmesini sağlayacak bir arka kapı uygulamamız da yok” açıklamasını yaptı.

Mektubu kaleme alan üç milletvekili Çin firması ByteDance bünyesindeki TikTok uygulamasının kullanıcı güvenliğiyle ilgili endişelerini de dile getirmişlerdi. Öte yandan, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de Zoom yöneticisi Yuan’a bir mesaj göndererek ABD ile Çin arasında “bir seçim yapmasını” talep etti. Merkezi ABD’nin California eyaletinde bulunan Zoom’un sözcülerinden biri, siyasetçilerden aldıkları mesajlara atfen, “Seçilmiş yetkililerden aldığımız çeşitli iletişim taleplerini takdir ediyoruz ve bu yetkililerle iletişim içinde olmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu. Çin’in internet gözlem birimi Çin Siber İdaresi, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi. Zoom’un hesabını dondurduğu kullanıcılardan olan, ABD’de yaşayan Wang Dan 1989’da Çin’deki Tiananmen Meydanı protestolarına katılan ve sonrasında Çin’i terk ederek Amerika’ya sığınan eski bir öğrenci lideri. Dan, katıldığı konferanslardan birinin Zoom tarafından engellendiğini şaşkınlıkla karşıladığını söylüyor.

3 Haziran günü Zoom üzerinden düzenlediği, 200 katılımcının dahil olduğu toplu görüntülü görüşmenin firma yönetimi tarafından engellendiğini söyleyen Dan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Zoom Çin’in talebine uyarak bizim yaşamlarımızı rahat bir şekilde sürdürmemizi engelledi. Sadece bir açıklama yaparak bu işin içinden sıyrılamaz. Zoom’un bu hatasının sorumluluğunu alması için yasal yollara ve kamuoyuna başvurma çabalarımızı sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı. Firma yetkilileri bir taraftan da, yerel yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kullanıcıları coğrafi konuma göre engelleme ya da hesapları kaldırma imkanı sunan bir teknik üzerinde çalıştıklarını belirtti, güncellenmiş küresel firma politikalarını 30 Haziran’da yayınlayacaklarını aktardı. Merkezi ABD’de olan Humanitarian China adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Zhou Fengsuo, Zoom’un hesap engelleme ya da dondurma işlemleri iddialarını kabul etmesini hoşnutlukla karşılamakla beraber, Çin’in dünyanın kalanından ayrı tutulmasının kabul edilebilir bir şirket politikası olamayacağını savundu.