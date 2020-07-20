Zoom’daki açık tehlikeli boyutlara ulaştı

Peki açık nasıl çalışıyor? Zoom, uygulama üzerinden kurumsal bir video konferans yapmak isteyen şirketlere, belli bir ücret karşılığında, kendi URL’si üzerinden konferans adresi oluşturma imkanı tanıyor.

Örneğin, Kayseri Şahbaz Sucukçuluk firması, New York’taki Finansal yatırım danışmanlığı ve Hedge Fon yönetimi şirketindeki kontaklarıyla video konferans yapmak istediğinde, Zoom üzerinden bu şirkete kendi ismini içeren bir konferans linki gönderebiliyor.

Dolayısıyla bu adresi alan New York’taki finansal yatırım danışmanlığı ve Hedge Fon yönetimi şirketindeki kişiler, Kayseri Şahbaz Sucukculuk şirketinin kurumsal yetkilileri ile görüştüğüne emin oluyorlar.

HACKERLAR BİR ŞİRKETMİŞ GİBİ DOLANDIRIYORLAR

Ancak hackerlar buldukları açıkla artık Kayseri Şahbaz Sucukçuluk adına URL adresi yaratmayı başarabiliyorlar. Bu da, bu şirketle bağlantılı olan pek çok iş kontağını dolandırmak için çok harika bir fırsat doğuruyor.

Ancak çoğu şirket kendi Zoom adresi için özel bir web sayfası giydirmesi yapıyor. Dolayısıyla sahte adresle orijinal adresi bu web sayfası giydirmesi sayesinde tespit etmek mümkün olabiliyor. Fakat hacker’ların sayfa giydirmesini taklit etmesi de zor değil. Dolayısıyla Zoom’un bu soruna acilen bir çözüm bulması bekleniyor.