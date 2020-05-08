Zoom'dan önemli satın alma! WhatsApp'ın özelliği Zoom'da yetenek kazanacak

Zoom son zamanların adı en çok anılan uygulamalarından biri. Fakat adının nasıl anıldığı konusu ise hala tartışmalı. Zira bir kesim Zoom'u güvenlik skandallarından dolayı kara listeye eklemişken, bir kesim de Zoom'un bu sorunların hepsini çözüp rakiplerinden iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyor. Zoom'un düşünceleri ve planları da ikinci kesimden yana. Zira, bugünki satın alma açıklaması da bize bunu gösteriyor.

ZOOM'UN GÜVENLİĞİ ARTIK KEYBASE'E EMANET

Zoom Video Communications Inc. kısa adıyla Zoom, bugün bir açıklama yayınladı. Zoom yaptığı açıklama ile mesajlaşma güvenliği ve dosya paylaşım alanında hizmet veren Keybase şirketini satın aldığını duyurdu. Bu satın alım sonucu Keybase ekibi, Zoom'un güvenlik mühendisliği bölümüne katılacak. Zoom'un güvenlik duvarını oluşturacak 90 günlük planda Keybase aktif olarak görev alacak. Keybase ekibinin katkı sağlayacağı ilk özellik ise çoktan belirlendi bile.

WHATSAPP'IN ŞİFRELEMESİ ZOOM'DA YETENEK KAZANACAK

WhatsApp'ta uzun bir zamandır kullanılan uçtan uca şifreleme özelliği, Zoom'da geliştirilerek daha yetenekli hale getirilecek. Keybase ve Zoom ekibi, birlikte çalışarak uçtan uca şifreleme özelliğini daha da ileriye taşıyacak.