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Zoom'dan Rus devlet şirketlerine yasak!

07.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Zoom'dan Rus devlet şirketlerine yasak!

Rus Kommersant gazetesinin, Zoom’un Rusya ve BDT’deki distribütörü RightConf şirketine dayandırdığı haberine göre, Zoom söz konusu ülkelerdeki devlet kurumları ve kısmen devlete ait kuruluşlar için satış lisanslarını geri çekti.

Söz konusu yasak nedeniyle Rusya’da özellikle eğitim sektörünün etkileneceği yorumuna yer verilen haberde, Zoom’un kararının arkasında ABD’nin yaptırımlarına yönelik endişelerin bulunduğu kaydedildi.

RUSYA'YA ÖZEL PROGRAM GELİŞTİREBİLİR

Rus mevzuatına uyum zorluklarının da şirketin kararında etkili olduğunun ifade edildiği haberde, Zoom’un Rusya ve BDT’deki kamu sektörü için ayrıca bir video konferans programı geliştirmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna işaret edildi.

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Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya tarafından Zoom’a alternatif olarak geliştirilen programın 2022’de hazır olacağını öne sürmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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