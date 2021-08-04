Zoom gizlilik ihlali nedeniyle milyonlarca kişiye ödeme yapacak!

ABD'de Zoom kullanan milyonlarca kişiye gizlilik ve güvenlik ihlalleri nedeniyle ödeme yapılacak. California'da Mart 2020'den bu yana açılan 14 farklı dosyanın birleştirildiği toplu davada, “Zoombombing” olarak nitelendirilen bilgisayar korsanlarının video konferans toplantılarına sızması nedeniyle güvenlik ihlali yaşandığı iddia edildi.

Davada sosyal medya platformu aynı zamanda kullanıcıların izni olmadan kişisel verileri sosyal paylaşım ağları Facebook, Google ve LinkedIn ile paylaşmakla suçlandı.

ZOOM KABUL ETTİ

Zoom, söz konusu davada gizlilik ve güvenlik ihlalleri nedeniyle ABD'de yaşayan kullanıcılarına 85 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ SÜRÜM ÜYELERİNE ÖDEME YAPACAK

Mahkeme belgelerine göre, Zoom'un ücretli sürümüne üye olanlara ortalama 34-35 dolar, ücretsiz sürümü kullananlara ise 11-12 ödeme yapılması bekleniyor.

Davada önerilen anlaşmanın ABD Bölge Yargıcı Lucy Koh tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmayla ilgili duruşmanın ise 21 Ekim’de San Jose’de yapılması bekleniyor.

"YENİLİK YAPMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Zoom tarafından yapılan açıklamada güvenlik açığından dolayı iyileştirmeler yapıldığı ifade edilerek, “Platformumuzda yaptığımız geliştirmelerden gurur duyuyoruz. Gizlilik ve güvenliği ön planda tutarak yenilik yapmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi. Şirket, anlaşma kapsamında hatalı olduğunu kabul etmedi.

(İHA)

