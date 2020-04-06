Zoom güvenli mi, kullanılabilir mi? Zoom uygulaması ile ilgili son durum nedir?

EBA’dan uzaktan eğitimler verilse de bazı okullar da Zoom uygulaması ile eğitim verilmesi yönünde girişimler oldu. Ancak Zoom uygulaması ile ilgili bazı güvenlik problemleri su yüzüne çıktı ve şimdi veliler, öğretmenler ve öğrenciler Zoom güvenli mi, Zoom kullanmakta sakınca var mı merak ediyorlar?
ABD’de Zoom uygulaması ile ilgili bir inceleme başlatıldı. New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından online video konferans uygulaması Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi. Ayrıca FBI, Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.
Zoom CEO’su Eric Yuan CNN’de güvenlikle ilgili sıkıntılara yönelik soruları yanıtladı. Brian Stelter ile yaptığı röportajda Yuan, “Çok hızlı hareket ettik … ve bazı yanlış adımlarımız oldu,” dedi. “Derslerimizi öğrendik ve gizlilik ve güvenliğe odaklanmak için geri adım attık” dedi.
Şirket, güvenlik konularında daha iyi bir kavrayışa sahip olana kadar güvenlikle ilgili olanlar dışında tüm diğer özellik geliştirmelerini duraklattı. Bir süre sadece güvenlik önemleri üzerine çalışacak. Özellikle de zoombombing’in önüne geçilmesi üzerine çalışılacak.
Zoom’un en kötü sorunlardan biri “Zoombombing”. Kötü niyetli kişilerin davet edilmedikleri bir toplantıya girip ekran paylaşımı yoluyla uygunsuz paylaşımla yapmasına “zoombombing” deniyor. Bu eylem özellikle küçük yaştaki kullanıcılar için ciddi tehlike arz ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.
Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.
Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.
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