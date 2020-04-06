HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Zoom güvenli mi, kullanılabilir mi? Zoom uygulaması ile ilgili son durum nedir?

Zoom güvenli mi, kullanılabilir mi? Zoom uygulaması ile ilgili son durum nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Okullarda online ders için Zoom uygulamasının kullanılması tartışmalara yol açtı. Zoom uygulaması ile ilgili çeşitli güvenlik endişeleri boy gösterdi. Peki Zoom uygulaması güvenli mi, kullanılabilir mi? İşte Zoom uygulaması ile ilgili son durum...

Zoom güvenli mi, kullanılabilir mi? Zoom uygulaması ile ilgili son durum nedir?

EBA’dan uzaktan eğitimler verilse de bazı okullar da Zoom uygulaması ile eğitim verilmesi yönünde girişimler oldu. Ancak Zoom uygulaması ile ilgili bazı güvenlik problemleri su yüzüne çıktı ve şimdi veliler, öğretmenler ve öğrenciler Zoom güvenli mi, Zoom kullanmakta sakınca var mı merak ediyorlar?

ZOOM GÜVENLİ Mİ?

ABD’de Zoom uygulaması ile ilgili bir inceleme başlatıldı. New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından online video konferans uygulaması Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi. Ayrıca FBI, Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.

ZOOM CEO’SUNDAN GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YANIT

Zoom CEO’su Eric Yuan CNN’de güvenlikle ilgili sıkıntılara yönelik soruları yanıtladı. Brian Stelter ile yaptığı röportajda Yuan, “Çok hızlı hareket ettik … ve bazı yanlış adımlarımız oldu,” dedi. “Derslerimizi öğrendik ve gizlilik ve güvenliğe odaklanmak için geri adım attık” dedi.

Şirket, güvenlik konularında daha iyi bir kavrayışa sahip olana kadar güvenlikle ilgili olanlar dışında tüm diğer özellik geliştirmelerini duraklattı. Bir süre sadece güvenlik önemleri üzerine çalışacak. Özellikle de zoombombing’in önüne geçilmesi üzerine çalışılacak.

ZOOMBOMBİNG NEDİR?

Zoom’un en kötü sorunlardan biri “Zoombombing”. Kötü niyetli kişilerin davet edilmedikleri bir toplantıya girip ekran paylaşımı yoluyla uygunsuz paylaşımla yapmasına “zoombombing” deniyor. Bu eylem özellikle küçük yaştaki kullanıcılar için ciddi tehlike arz ediyor.

BAKAN “ACİL” TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.

Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerasıUfak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zoom zoom güvenli mi

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asus GeForce GTX 1650 ekran kartı modile karşımıza çıktı

Asus GeForce GTX 1650 ekran kartı modile karşımıza çıktı

Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası

Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası

Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Akıllı telefon fiyatları artacak mı?

Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

Mount & Blade II: Bannerlord büyük ilgi görüyor

Mount & Blade II: Bannerlord büyük ilgi görüyor

Google sosyal mesafeyi kontrol etmeye çalışacak

Google sosyal mesafeyi kontrol etmeye çalışacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.