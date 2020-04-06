Zoom güvenli mi, kullanılabilir mi? Zoom uygulaması ile ilgili son durum nedir?

EBA’dan uzaktan eğitimler verilse de bazı okullar da Zoom uygulaması ile eğitim verilmesi yönünde girişimler oldu. Ancak Zoom uygulaması ile ilgili bazı güvenlik problemleri su yüzüne çıktı ve şimdi veliler, öğretmenler ve öğrenciler Zoom güvenli mi, Zoom kullanmakta sakınca var mı merak ediyorlar?

ZOOM GÜVENLİ Mİ?

ABD’de Zoom uygulaması ile ilgili bir inceleme başlatıldı. New York Times'ta yer alan habere göre, New York Başsavcılığından online video konferans uygulaması Zoom'a gönderilen yazıda, veri gizliliği ve bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi talep edildi. Ayrıca FBI, Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden yapılan konferans ve online eğitim uygulamalarının "hacklendiği" yönünde şikayetler aldıkları uyarısında bulundu.

ZOOM CEO’SUNDAN GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YANIT

Zoom CEO’su Eric Yuan CNN’de güvenlikle ilgili sıkıntılara yönelik soruları yanıtladı. Brian Stelter ile yaptığı röportajda Yuan, “Çok hızlı hareket ettik … ve bazı yanlış adımlarımız oldu,” dedi. “Derslerimizi öğrendik ve gizlilik ve güvenliğe odaklanmak için geri adım attık” dedi.