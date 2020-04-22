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  4. Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı

Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı

22.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Galler Özer Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething'in parlamento video-konferans oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı

Galler Özerk Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething'in parlamento video-konferans oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Galler Parlamentosu, salgın nedeniyle toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlamıştı.

Bugünkü video-konferansta kendi partisinden milletvekili Jenny Rathbone'un sorularına sinirlenen İşçi Partili Vaughan, buna küfrederek tepki gösterdi ve "Bu kadının nesi var?" diye sordu.

Meclis Başkanı Elin Jones araya girerek "Sanırım Vaughan Gething'in mikrofonunu kapatması lazım" dedi fakat bu çağrı da fayda vermedi. Jones, çağrısını bir kere daha tekrarladıktan sonra toplantıya ara verildi.

Muhalefetteki Plaid Cymru partisi bakanı istifaya davet etti.

https://twitter.com/vaughangething/status/1252998855043489793?s=20

Vaughan daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak özür diledi:

"Bugünkü soru-cevap bölümünün sonunda yaptığım yorumdan ötürü utandım. Jenny Rathbone'a bir özür mesajı gönderdim ve istemesi durumunda kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bu olay, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla uğraşırken istenmeyen bir dikkat dağıtıcı oldu."

Oturumdaki vekillerin o anki yüz ifadeleri yayına böyle yansıdı:

https://twitter.com/Alain\_Tolhurst/status/1252987981163630594?s=20

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