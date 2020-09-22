Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?

Zoom uygulaması pandemi sürecinde eğitim ve iş alanında en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Video konferans imkanı sunan Zoom bilgisayarların yanı sıra telefonlara da yüklenebiliyor. Bu nedenle şimdi çok sayıda insan tarafından Zoom nasıl yüklenir sorusunun cevabı araştırılıyor. Oldukça pratik şekilde yüklenebilen ve kolayca kullanılabilen Zoom ile ilgili eğitim alanında kullanacaklar tarafından bazı detaylar araştırılıyor. Peki, Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom’a nasıl kayıt olunur? İşte tüm merak edilenler...
Uygulamanın ne işe yaradığıyla beraber vatandaşlar tarafından Zoom nasıl kullanılır sorusunun yanıtına da cevap aranıyor. Akıllı telefon, pc, laptop ve tablet gibi araçlarla video konferans, sesli konferans, sohbet, telefonla iletişim ve web semineri hizmeti sağlayan bir iletişim uygulaması olan Zoom çok sayıda insan tarafından tercih ediliyor. Çok sayıda özelliğe sahip olan Zoom ile toplantı, video webinar, konferans odası, telefon iletişimi ve chat mesajlaşma gibi özellikler kullanılabiliyor.
Zoom uygulaması iOS kullananlar için App Store ve Android kullananlar için Google Play Store üzerinden kolayca indirilebiliyor. Uygulama markete girildiğinde arama çubuğuna Zoom yazılarak uygulama kolayca bulunabiliyor ve hemen indirilebiliyor. Bu noktada Zoom uygulaması ücretli mi sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Genel kullanım sırasında ücretsiz olan programda, çok daha büyük toplantılar başlatılması gerekirse çeşitli ek seçenekler için ücret ödemek gerekebiliyor.
Zoom uygulaması konusunda önceki dönemlerde çeşitli güvenlik endişeleri de gündeme geldi. Zoom ise uygulamanın kullanıcıların güvenliğini oldukça ciddiye aldığını ve çok sayıda şirketin, üniversitenin ve hükümet dairelerinin güvenlik değerlendirmesi yaparak Zoom’u tercih ettiğini söyledi. Bazı çevrelerde ise güvenliğe dair soru işaretleri devam ediyor.