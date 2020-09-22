Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?

Zoom uygulaması pandemi sürecinde eğitim ve iş alanında en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Video konferans imkanı sunan Zoom bilgisayarların yanı sıra telefonlara da yüklenebiliyor. Bu nedenle şimdi çok sayıda insan tarafından Zoom nasıl yüklenir sorusunun cevabı araştırılıyor. Oldukça pratik şekilde yüklenebilen ve kolayca kullanılabilen Zoom ile ilgili eğitim alanında kullanacaklar tarafından bazı detaylar araştırılıyor. Peki, Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom’a nasıl kayıt olunur? İşte tüm merak edilenler...

ZOOM UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Uygulamanın ne işe yaradığıyla beraber vatandaşlar tarafından Zoom nasıl kullanılır sorusunun yanıtına da cevap aranıyor. Akıllı telefon, pc, laptop ve tablet gibi araçlarla video konferans, sesli konferans, sohbet, telefonla iletişim ve web semineri hizmeti sağlayan bir iletişim uygulaması olan Zoom çok sayıda insan tarafından tercih ediliyor. Çok sayıda özelliğe sahip olan Zoom ile toplantı, video webinar, konferans odası, telefon iletişimi ve chat mesajlaşma gibi özellikler kullanılabiliyor.