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Zoom neden açılmıyor? Zoom’a giremiyorum, çözümü nedir? Zoom açılmıyor sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.01.2025 18:46
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Gerek gündelik gerekse iş hayatında internet kullanımı epey yaygındır. İnternet vasıtası ile birçok farklı program ve uygulama kullanılabilmektedir. Bu programlardan biri video konferans görüşmesine olanak tanıyan Zoom programıdır. Çok sayıda kişi tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan bu programa girişlerde bazen açılmama sorunu yaşanabilmektedir. Peki, Zoom neden açılmıyor, Zoom’a giremiyorum, çözümü nedir, Zoom açılmıyor sorunu ve çözümü için ne yapılmalıdır?

Zoom neden açılmıyor? Zoom’a giremiyorum, çözümü nedir? Zoom açılmıyor sorunu ve çözümü

Zoom programı, Zoom Video Communications tarafından tasarlanan, kullanıcılarına videolu sohbet etme ve konuşma özelliği sunan bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Zoom kullanıcıları zaman zaman programın açılmaması ile ilgili problemler ile karşılaşabilmektedir. Bu problemin görülmesine sebebiyet verebilecek birçok farklı faktör mevcuttur. Bu faktörler bulunduğunda çözüme yönelik yöntemler uygulanarak, sorun çözülebilmektedir.

Zoom neden açılmıyor?

Zoom uygulaması bilgisayarlar aracılığı ile kullanılabileceği gibi, akıllı cep telefonları ya da tablet gibi teknolojik cihazlar üzerinden de kullanılabilmektedir. Hem görüntülü hem de sesli görüşme sunan bu uygulama çeşitli nedenlere dayalı olarak açılmayabilmektedir. Zoom açılmıyor problemi özellikle iş hayatında bu uygulamayı kullananlar için son derece ciddi bir problemdir. Zoom’un açılmamasına ve çalışmamasına neden olabilecek başlıca etkenler genel olarak şunlardır:

  • Zoom uygulaması güncellenmediğinde açılmama sorunu yaşanabilir.
  • VPN ile internete bağlanılıyorsa bu internet ağı uygulamanın açılmasına izin vermeyebilir.
  • İnternet ile alakalı bir problem mevcutsa Zoom uygulamasına erişim sağlanamayabilir.
  • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kullanılan antivirüs programları bu uygulamanın açılmasını engelleyebilir.
  • Cihazınızın işletim sistemine bağlı olan güvenlik duvarı bölümünde Zoom uygulaması güvenli olarak işaretlenmemişse, bu durum uygulamanın açılmamasına neden olabilir.
  • Zoom hesabınıza giriş esnasında kullandığınız giriş bilgileri hatalı ise bu durum uygulamanın açılmamasına yol açabilir.
  • Mobil cihazınızın depolama alanında uygulamayı kaldıracak kadar bir boşluk yoksa bu durumda da uygulamaya giriş yapılamayabilir.

Zoom’a giremiyorum, çözümü nedir?

Zoom uygulaması birçok kişinin video konferans görüşmeleri yapmak için kullandığı uygulamalardan biridir. Zoom’u kullanabilmek için öncesinde uygulamanın indirilip yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu uygulama üzerinden herhangi bir toplantı planlaması yapacaksanız, öncesinde hesap oluşturmanızda önemlidir. Hesap oluşturmadan katılmak isteyen kişiler ise misafir olarak katılım sağlayabilir. Zoom uygulaması kullananların karşısına bazen açılmama sorunu çıkabilir. Zoom açılmıyor sorunu ve çözümü için deneyebileceğiniz bazı yöntemler kısaca şöyledir:

  • Zoom uygulamasına mobil cihaz aracılığı ile giriş yapıyorsanız, cihazınızın hafızası dolmuş olabilir. Hafızada biraz boş alan açarak, yeniden giriş yapmayı deneyiniz.
  • Kullandığınız Zoom uygulamasının en son sürüme sahip olup olmadığını kontrol ediniz.
  • VPN ile internete bağlanıyorsanız, VPN bağlantısını devre dışı bırakıp, yeniden uygulamaya giriş yapmaya çalışınız.
  • Hâlihazırda bir antivirüs yazılımına sahipseniz, bu yazılımı devre dışı bırakınız ve sonrasında uygulamaya giriş yapıp yapamadığınıza bakınız.
  • Kötü bir internet ağınız varsa bu ağ ile bağlantıyı kesip, başka bir internet ağına bağlanınız.
  • Zoom uygulamasına giriş yaparken yazdığınız giriş bilgilerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hatalı bir şifre giriyorsanız, doğru ile şifre ile yeniden giriş yapınız.
  • Güvenlik duvarı kısmında bu uygulamayı güvenli olarak belirtmemiş olabilirsiniz. Uygulamayı güvenli olarak işaretlediğinizde açılmama sorununu çözebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
Zoom
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