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Zoom rakibi yerli uygulama HAVELSAN Diyalog'un detayları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından geçtiğimiz günlerde Twitter'dan duyurulan HAVELSAN Diyalog'un detayları belli oldu. Yerli video konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog, özellikleriyle Zoom ve Skype gibi uygulamaların önüne geçecek. Peki HAVELSAN Diyalog indirme tarihi ne zaman?

Zoom rakibi yerli uygulama HAVELSAN Diyalog'un detayları belli oldu!

Koronavirüs yüzünden birçok insan evden çalışma sistemine geçti. Bu da insanların bir video konferans uygulamasına ihtiyaç duymasına yol açtı. Bu anlamda öne çıkan yazılımlardan biri olan Zoom'un güvenlik sorunlarına kapı açması, insanlara güvenilir bir alternatif arayışına soktu. İşte tam da bu noktada HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın bir açıklaması basına yansıdı. Atalay, yerli konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog'un yolda olduğunu bildiren bir tweet attı. Fakat Atalay'ın bu tweet'inin ardından herhangi ek bir bilgi gelmedi. Nitekim bugün, HAVELSAN Diyalog hakkındaki ilk detaylar belli oldu.

HAVELSAN DİYALOG GÜVENLİĞE ÖNEM VERECEK

HAVELSAN Diyalog, Zoom, Skype ve Google Meet gibi uygulamalara göre bazı avantajlara sahip olacak. Bu avantajlardan bir tanesi, uygulamanın güvenlik kısmında bulunacak. Diyalog, uçtan uca şifreleme desteğiyle gelecek. Bunun yanı sıra iş dünyasını da memnun edecek bir özellik Diyalog'da yer alacak. Diyalog, kurumların kendi sunucularında çalışabilecek. Bu da şirket ve kurumların güvenlik kaygılarından dolayı tüm verileri kendi sunucularında tutabileceği anlamına geliyor.

DİĞER UYGULAMALARDAN EKSİĞİ OLMAYACAK

HAVELSAN Diyalog'un diğer uygulamalardan eksik bir yanı olmayacak. Tıpkı diğer uygulamalar gibi Android ve iOS cihazlarda çalışabilecek, adaptif görüntü kalitesi ayarlamaya izin verecek ve HD, 4K gibi görüntüleri destekleyebilecek.

Havelsan Diyalog

HAVELSAN DİYALOG'DA SINIR YOK

Diyalog'un diğer bir önemli avantajı da diğer uygulamalar gibi herhangi bir sınır koymaması ve ek ücret talep etmemesi. Buna göre, HAVELSAN Diyalog kullanıcı sayısında herhangi bir sınır bulundurmayacak. Yani istenilen sayıda kişi oluşturulan bir toplantıya giriş yapabilecek. Bunun için herhangi bir ücret de talep edilmeyecek. Zoom'un dört kişiden fazla bir görüşme için ücret talep ettiğini düşündüğümüzde bu durumun HAVELSAN Diyalog için önemli bir avantaj olduğunu söylemek mümkün. Peki HAVELSAN Diyalog indirilmeye ne zaman sunulacak?

HAVELSAN DİYALOG NE ZAMAN GELECEK?

Yetkililer, Diyalog'un geliştirilme ve test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını bildiriyor. Yetkililer tarafından düşünülen ise mayıs ayı içerisinde uygulamanın kullanıcılara sunulması. Ancak tam bir tarih vermek güç.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alelacele çıkarılan programdan hayır gelmez ama bekleyip görelim. Bu arada zoom da 4 kişiye değil 100 kişiye kadar ücretsiz. Süresü 40 dk.
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