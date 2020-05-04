Zoom rakibi yerli uygulama HAVELSAN Diyalog'un detayları belli oldu!

Koronavirüs yüzünden birçok insan evden çalışma sistemine geçti. Bu da insanların bir video konferans uygulamasına ihtiyaç duymasına yol açtı. Bu anlamda öne çıkan yazılımlardan biri olan Zoom'un güvenlik sorunlarına kapı açması, insanlara güvenilir bir alternatif arayışına soktu. İşte tam da bu noktada HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın bir açıklaması basına yansıdı. Atalay, yerli konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog'un yolda olduğunu bildiren bir tweet attı. Fakat Atalay'ın bu tweet'inin ardından herhangi ek bir bilgi gelmedi. Nitekim bugün, HAVELSAN Diyalog hakkındaki ilk detaylar belli oldu.

HAVELSAN DİYALOG GÜVENLİĞE ÖNEM VERECEK

HAVELSAN Diyalog, Zoom, Skype ve Google Meet gibi uygulamalara göre bazı avantajlara sahip olacak. Bu avantajlardan bir tanesi, uygulamanın güvenlik kısmında bulunacak. Diyalog, uçtan uca şifreleme desteğiyle gelecek. Bunun yanı sıra iş dünyasını da memnun edecek bir özellik Diyalog'da yer alacak. Diyalog, kurumların kendi sunucularında çalışabilecek. Bu da şirket ve kurumların güvenlik kaygılarından dolayı tüm verileri kendi sunucularında tutabileceği anlamına geliyor.