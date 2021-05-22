Zoom, sanal toplantıları kendi platformunda tutmayı planlıyor

Bu yaz piyasaya çıktığında, Zoom Events, özel veya halka açık, tek seferlik veya bir dizi gibi yaklaşan etkinliklerinizi listelemenize olanak sağlayacak. Ayrıca özel bir “merkez” dahil olmak üzere ödeme yapan müşterilere araçlar sunacak.

Toplantı sahipleri ayrıca burada toplantıları için özelleştirilebilir bilet ve kayıt sağlayarak etkinliklerden para kazanabilecekler. Bu, şirketin geçtiğimiz sonbahardan beri daha küçük işletmeler ve girişimcilerle beta testi yaptığı mevcut OnZoom özelliğine benziyor.

Ancak OnZoom’un Eventbrite ve Meetup’a benzediği ve kullanıcılara DIY etkinliklerinden para kazanma şansı sunduğu yerlerde, yeni platformun kapsamı daha geniş. Zoom, tüm toplantıların çevrimiçi mekanı ve fiziksel etkinliklerin başlatılacağı sanal lobi olmak istiyor.

Kurumsal çalışanları, girişimleri, müşterileri, basını ve hobileri ağırlayan bir yer haline gelmeyi hedefliyor. Bu anlamda, yeni özellik Zoom’un Facebook Etkinliklerine benziyor. Zoom, kullanıcıların toplantılarının erişimini genişletmelerine yardımcı olmak için özellikleri başkalarının keşfetmesi için halka açık bir dizine gönderecek. Ayrıca, erişim ve faturalandırma üzerinde ek kontrollerle katılım, kayıt ve gelir gibi etkinlik istatistiklerini de takip edebileceksiniz. Devrimsel bir değişiklik olmasa da yararlı bir güncelleme olacak.

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