Zoom'un rakibi Messenger Rooms çıktı! Messenger Rooms nasıl kullanılır?

Messenger Rooms adını ilk kez geçtiğimiz haftalarda duyduk. Facebook'un Zoom ve Skype gibi video konferans uygulamalarına rakip olarak çıkarttığı Messenger Rooms, özellikleriyle de dikkat çekiyordu. Zira uygulama Facebook tarafından aktarılan bilgilere göre 50 kişilik toplantı odalarına izin verecekti ve en önemlisi tamamen ücretsiz olacaktı.

MESSENGER ROOMS AÇILDI

Facebook taahhüt ettiklerini bugün gösterdi. WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına da sahip olan şirket, meraklı bir bekleyişin ardından Messenger Rooms'u yayınladı. Küresel çapta piyasaya sürülen Messenger Rooms ile artık süre sınırı olmadan 50 kişilik toplantılar yapılabiliyor.

MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR?

Messenger Rooms'un kendisine özel bir uygulaması yok. Rooms'u kullanabilmek için Messenger uygulamasını indirmek şart. Ancak uygulamayı kullanmıyorsanız da üzülmeyin. Zira Facebook'un açıklamasına göre Facebook hesabı olmayanlar bile davetiye yoluyla Messenger Rooms konuşmalarına dahil olabilecek. Ayrıca Facebook WhatsApp ve Instagram kullanıcılarına da bir müjde verdi.