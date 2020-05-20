Zoom üzerinden yapılan yargılamalarda ilk ölüm cezası!

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile yargılanan 37 yaşındaki Punithan Genasan'a idam cezası hükmü video konferans yöntemiyle verildi.

Reuters'a konuşan Singapur Yüksek Mahkemesi sözcüsü, yeni tip koronavirüs salgını önlemlerine atıfta bulunarak, "Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye katılan herkesin güvenliği için Punithan Genasan duruşmasını video konferans yoluyla gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Sözcü, Singapur'da uzaktan duruşma yoluyla ölüm cezası verilen ilk ceza davası olduğunu da belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kararı, “Singapur’un ölüm cezasını kullanması acımasız ve insanlık dışı. Bir insanı ölüm cezasına çarptırmak için Zoom gibi uzaktan teknolojinin kullanılması bunu daha da kolaylaştırıyor” açıklamasıyla eleştirdi.

Genasan’ın avukatı Peter Fernando, hakimin müvekkilli hakkında Zoom video konferans programı üzerinden hüküm verildiğini ve itirazda bulunacağını söyledi.

Singapur, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında duruşmaları nisan ayından itibaren durdurdu ve 1 Haziran'dan sonraki tarihlere erteledi. Asya ülkesinde sadece önemli davalar video konferans yönetimi ile görülüyor.

Uyuşturucu ile mücadelede 'sıfır tolerans' politikası uygulanan Singapur'da son on yılda narkotik suçlar nedeniyle yüzlerce insan idam cezasına çarptırıldı.

Kaliforniya merkezli teknoloji firması Zoom konu ile ilgili yorum yapmadı.

