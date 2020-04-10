Zoom ve Skype'ın rakibi Google Hangouts hem adını hem de özelliklerini değiştiriyor!

Google Hangouts Google'ın uzun bir zaman önce kullanıma sunduğu bir uygulama. Çok niş bir kitlenin kullandığı Google Hangouts, son zamanlar Zoom ve Skype Meet Now gibi uygulamaların ortaya çıkmasıyla tekrar önem kazandı. Uygulama öylesine önem kazandı ki koronavirüs salgını süresince kullanıcı sayısını tam 25 kart artırdı. Google da bu önemin farkına varınca Google

Hangouts için hem yolun sonu hem de yeni bir yolun başlangıcı göründü.

GOOGLE HANGOUTS GİDİYOR GOOGLE MEET GELİYOR

Google, Google Hangouts'un ismini değiştirmeye karar verdi. Google Hangouts artık Google Meet adını alacak. Google Hangouts uygulamasını indirmek isteyenler Google Meet yazarak uygulamayı indirebilecek. Yani kısaca Google Hangouts her yerden silinecek. Fakat Google Hangouts'un değişen yanı sadece ismi olmayacak.

DİĞER SERVİSLER İLE ENTEGRE OLACAK

Google, Google Hangouts'un yani yeni adıyla Google Meet'in özelliklerinde de değişiklik yapacak. Gmail, Google Dökümanlar, Google E-Tablolar ve Google Drive gibi diğer Google servisleri Google Meet ile entegre bir şekilde çalışacak. Fakat Google bu değişikliklerin hepsini zamana yaymaktan yana. Bu yüzden Google, Google Hangouts ismini hemen kesip atmayacak, Google Hangouts ismini yavaş yavaş silecek.

