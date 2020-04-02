Zoom'da video konferans deneyiminizi zenginleştirecek 13 özellik

Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, koronavirüs salgınında giderek popüler hale geldi. Uygulama, her gün çoğu evlerinden çalışan ya da eğitim gören milyonlarca kişiyi internet ortamında bir araya getiriyor.

ABD merkezli teknoloji sitesi Cnet, uygulamayı yıllardır kullananlar ve yeni başlayanlar için video konferans deneyimini renklendirebilecek 13 özellik ve kısa yolu derledi:

Arka planı değiştiri**n**

Görüntülü görüşmede birçok kişinin yaptığı gibi arka planı değiştirerek kendinizi plajlara vurun ya da uzaya ışınlayın.

Bunun için masaüstü ya da cep telefonunda ayarlara giderek sanal arka plana tıklayın ve istediğiniz görüntüyü seçin veya yükleyin.

Kamera ve mikrofon açılışta kapalı olsun

İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için görüşmeye katılır katılmaz mikrofonunuzu ve videonuzu kapatın. Bu yolla iş arkadaşlarınızın yataktan yeni kalkmış halinizi görmesini ya da kedinizin çığlıklarını duymasını engelleyebilirsiniz.

Her seferinde ses ve görüntüyü kapamakla uğraşmak istemiyorsanız yine ayarlara gidin. Ses ayarlarında mikrofonunuzu sessize alın. Sonra ayarlardan videoyu seçin ve görüşmeye katılırken kameranızı kapalı tutma seçeneğine tıklayın.