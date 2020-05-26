Zoom'un Çinli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararası pazaralara açıldı

Dünya, salgın sonrası "yeni normal" olarak ifade edilen yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken, video konferans yoluyla iletişimin önemini sürdüreceği bekleniyor.

Birçok ülkede kısıtlamalar gevşetilse de, videolu görüşmeler hem iş dünyasında hem de sosyalleşme aracı olarak güvenli ve rahat bir yöntem olarak görülmeye devam ediyor.

California merkezli Amerikan iletişim teknolojisi şirketi Zoom, milyonlarca kişinin seçtiği araç haline geldi ve Microsoft ve Google gibi çok daha büyük rakip şirketlerin ürünlerini gölgede bıraktı.

Ancak Zoom da artık Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinin rekabetiyle karşı karşıya.

Pekin, Eylül ayında Zoom'un uluslararası versiyonunu geçici olarak bloke etmiş ve bu alanda pazarı, Alibaba'nın DingTalk'u ve Tencent destekli VooV gibi yerel şirketlere açmıştı.

DingTalk ve VooV

O tarihten bu yana bu iki büyük video konferans uygulaması büyük gelişme kaydetti.

DingTalk, Çin'de 10 milyon işletmenin yanı sıra 120 milyon öğrenci tarafından kullanıldığını açıkladı.

Çok sayıda insanın evden çalışmaya geçmesiyle DingTalk, bir video konferansa katılabilecek kişi sayısını 300'ün üzerine çıkardı.