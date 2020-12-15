HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

15.12.2020 13:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı. Model güncel otomobillere göre oldukça farklı fakat, özellikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı. Zoox, bu yılın ortasında Amazon tarafından satın alındıktan sonra ilk tam işlevsel, elektrikli otonom aracını tanıttı. Bu sürücüsüz taksinin yoğun kentle için tasarlandığı söylendi. Model tek şarj ile 16 saat çalışabiliyor.

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı

ZOOX GELECEĞİN OTONOM ARACINI TANITTI

Açıklamaya göre Zoox, 2014 yılında kuruldu ve kişisel ulaşımı yeniden keşfetmek için yapay zeka, robotik araç tasarımı ve sürdürülebilir enerjinin bir kombinasyonunu bu modelde kullandı. Herkes için daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli bir gelecek marka tarafından öngörülüyor.

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı-2

ZOOX 121 KM/S HIZA ULAŞABİLECEK!

Zoox'un ABD'de inşa edildiği biliniyor. Küçük bir dolmuşu andıran tasarımıyla birlikte model, içerisinde dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Evet, taksi tamamen sürücüsüz olduğu için direksiyon ve benzeri argümanları içinde barındırmıyor. Bunun dışında model 121 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca model dört tekerden yönlendirme sistemine sahip. Yalnızca 3,63 metre uzunluğa sahip model, dar alanlara sığacak kadar kompakt. Model geri geri gitme ihtiyacı duymadan hemen her alana girebiliyor.

TEK ŞARJ İLE 16 SAAT

Zoox'un sürücüsüz modeli tek bir şarjla 16 saat boyunca çalışabiliyor. Modelde 133 kWh'lik bir pil yer alıyor. Bu pil, piyasadaki en büyük kapasitelerden biri. Bunların dışında Zoox otonom taksi, normal araçlarda bulunmayan 100 güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Her ayrı koltuk için hava yastığı sunan model, tüm kör noktaları neredeyse tamamen ortadan kaldıran 270 derecelik görüş açısına sahip kamera sistemini de bünyesine entegre etmiş.

Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı-1

MARKA İÇİN KİLOMETRE TAŞI

Zoox İcra Kurulu Başkanı Aicha Evans, "İşleyen ve sürüş aracımızı ortaya çıkarmak, şirketimizin tarihinde heyecan verici bir kilometre taşıdır ve otonom hizmeti sunma yolculuğumuzda önemli bir adımdır" dedi. Zoox sürücüsüz taksi şu anda Las Vegas, San Francisco ve Foster City'de test ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Salgına özel GR Yaris!Salgına özel GR Yaris!
ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Kumaş tavanlı yeni 2022 Mercedes SL kamuflajlı yakalandı

Artık kumaş tavanlı!

Koronavirüs’e özel Toyota GR Yaris

Salgına özel GR Yaris!

Aralık ayında Fiat faizi sıfırladı! Doblo, Pratico ve Fiorino alacaklara müjde

Fiat alacaklara müjde!

Opel Corsa-e yarış için hazır!

Opel Corsa-e yarış için hazır!

7 kişilik Jeep Grand Compass kameralara yakalandı

Geniş ailelere özel!

Mercedes dünya çapında elektrikli araba üretimine başlamaya hazır

Dünya çapında elektrikli araba üretmeye hazır!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.