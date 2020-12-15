Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı. Zoox, bu yılın ortasında Amazon tarafından satın alındıktan sonra ilk tam işlevsel, elektrikli otonom aracını tanıttı. Bu sürücüsüz taksinin yoğun kentle için tasarlandığı söylendi. Model tek şarj ile 16 saat çalışabiliyor.

ZOOX GELECEĞİN OTONOM ARACINI TANITTI

Açıklamaya göre Zoox, 2014 yılında kuruldu ve kişisel ulaşımı yeniden keşfetmek için yapay zeka, robotik araç tasarımı ve sürdürülebilir enerjinin bir kombinasyonunu bu modelde kullandı. Herkes için daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli bir gelecek marka tarafından öngörülüyor.

ZOOX 121 KM/S HIZA ULAŞABİLECEK!

Zoox'un ABD'de inşa edildiği biliniyor. Küçük bir dolmuşu andıran tasarımıyla birlikte model, içerisinde dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Evet, taksi tamamen sürücüsüz olduğu için direksiyon ve benzeri argümanları içinde barındırmıyor. Bunun dışında model 121 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca model dört tekerden yönlendirme sistemine sahip. Yalnızca 3,63 metre uzunluğa sahip model, dar alanlara sığacak kadar kompakt. Model geri geri gitme ihtiyacı duymadan hemen her alana girebiliyor.