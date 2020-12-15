Zoox geleceğin otonom aracını tanıttı. Zoox, bu yılın ortasında Amazon tarafından satın alındıktan sonra ilk tam işlevsel, elektrikli otonom aracını tanıttı. Bu sürücüsüz taksinin yoğun kentle için tasarlandığı söylendi. Model tek şarj ile 16 saat çalışabiliyor.
Açıklamaya göre Zoox, 2014 yılında kuruldu ve kişisel ulaşımı yeniden keşfetmek için yapay zeka, robotik araç tasarımı ve sürdürülebilir enerjinin bir kombinasyonunu bu modelde kullandı. Herkes için daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli bir gelecek marka tarafından öngörülüyor.
Zoox'un ABD'de inşa edildiği biliniyor. Küçük bir dolmuşu andıran tasarımıyla birlikte model, içerisinde dört yolcuya kadar hizmet verebiliyor. Evet, taksi tamamen sürücüsüz olduğu için direksiyon ve benzeri argümanları içinde barındırmıyor. Bunun dışında model 121 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca model dört tekerden yönlendirme sistemine sahip. Yalnızca 3,63 metre uzunluğa sahip model, dar alanlara sığacak kadar kompakt. Model geri geri gitme ihtiyacı duymadan hemen her alana girebiliyor.
Zoox'un sürücüsüz modeli tek bir şarjla 16 saat boyunca çalışabiliyor. Modelde 133 kWh'lik bir pil yer alıyor. Bu pil, piyasadaki en büyük kapasitelerden biri. Bunların dışında Zoox otonom taksi, normal araçlarda bulunmayan 100 güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Her ayrı koltuk için hava yastığı sunan model, tüm kör noktaları neredeyse tamamen ortadan kaldıran 270 derecelik görüş açısına sahip kamera sistemini de bünyesine entegre etmiş.
Zoox İcra Kurulu Başkanı Aicha Evans, "İşleyen ve sürüş aracımızı ortaya çıkarmak, şirketimizin tarihinde heyecan verici bir kilometre taşıdır ve otonom hizmeti sunma yolculuğumuzda önemli bir adımdır" dedi. Zoox sürücüsüz taksi şu anda Las Vegas, San Francisco ve Foster City'de test ediliyor.