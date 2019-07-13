Zor durumdaki aileye devletin şefkat eli uzandı

Vakıf çalışanlarının gerekli incelemelerinin ardından Unutur ailesi için ilçe merkezinde bir ev kiralandı. Ekipler, zor durumdaki ailenin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için diğer ihtiyaçlarını da kısa sürede giderdi.

Unutur, yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Devletimizden Allah razı olsun. Bizi bu harabe evden kurtardılar. Eski evde çok sıkıntılar çektik. Kaldığımız harabe ev bizim değildi. Dayımın evi olduğu için bize çıkmamızı, oraya hayvanlarını koyacaklarını söyledi. Biz de kalacak bir evimiz yok dedik." ifadesini kullandı.

Pişirecek yiyecekleri olmadığını ve aç kaldıklarını anlatan Unutur, "Vatandaşlar bazen eski giyeceklerini bize getiriyordu.Yemek getiriyorlardı. Allah herkesten razı olsun. Devletimiz, çocuklarıma ve bize sahip çıktı. Zihinsel engelli bir kızım da var. İki defa ameliyat oldu. Kızımın tedavisi için de devletimiz yardım edecek. Engelli kızıma da engelli maaşı bağlanması için yetkililer işlemlerimizi yaptı." dedi.

Baba Ali Unutur da düzenli bir işi olmadığı için evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirerek, "Çok zor şartlar altında yaşıyorduk. Yaşadığımız evde köpekleri bağlasan dahi durmazdı. Akrabamız bizden önce bu evi ahır olarak kullanırdı. Hayvanlarını koyardı. 3 çocuğumla gidecek başka yerimiz olmadığından mecburen buraya yerleştik. Ev eski olduğu için uyuduğumuzda akrep ve yılanların çocuklarımızı sokmasından korkuyorduk. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.