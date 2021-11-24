Zor Durumdaki Esnaf Kur Farkına Tepkili

Pandemi sürecinin ekonomik sonuçlarına son zamanlarda piyasalardaki dalgalanmalar ve kur farkının da eklenmesi, uzun zamandır zaten zorluklar yaşayan esnafı daha da zor bir duruma soktu.

Piyasadaki birçok ürünün ya kendisi ya da ham maddesinin dolarla alınması nedeniyle kur farkının etkisini çok derinden hisseden esnaf, bazı günler hiç satış yapmadan işyerini kapatıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantep esnafı her geçen gün daha fazla zarara uğradıklarını ifade ederek, piyasaların bu şekilde devam etmesi durumunda kepenk kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Esnafın sattığı ürünün yerine yenisini koymakta güçlük çektiğine dikkat çeken pasaj esnafından Bekir Tiryaki “Bugün sattığımız bir ürünü yarın aynı fiyata bulamıyoruz. Bu şekilde de kazanç değil kaybımız oluşuyor. Çünkü sattığın 2 parça malın yerine ancak bir parça mal alabiliyorsun. Toptancıdan ürün istediğimiz zaman sattığımız perakende fiyatın üzerinde ürün satın almış olduk şu anda. Biz ürünleri dolarla almıyoruz ama satıp tekrar almak istediğimizde fiyat artmış oluyor, çünkü gelen ithal bir mal. Ayrıca akaryakıt fiyatları, taşıma kargo fiyatları gibi kalemlerin artmış olması muhakkak ki aldığımız ürünün fiyatına ekleniyor’’ dedi.

"Günlerdir tek bir ürün bile satamadım"

Gelen zamları müşteriye yansıtmak zorunda kaldıkları için satış yapamadığını vurgulayan Gökhan Arsoy, “Esnaf şu anda çok kötü durumda. Zaten ürün satamıyoruz, sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz, bu durumda nasıl iyi olabiliriz ki. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, çok kötü günler de bizi bekliyor, nasıl düzelecek onu da bilmiyoruz. Biz ürünleri dolarla almıyoruz ama bu kumaşı bize satan toptancının kendisi dolarla alıyor. Dolayısıyla aldığı zamlı ürünün fiyatını da bize yansıtacak, biz de bu zammı doğal olarak müşteriye yansıtmak zorundayız. Yansıtıyoruz ama karşılığı yok çünkü insanlarda alım gücü yok artık. Cumartesi gününden beridir bu dükkan 1 parça bile ürün satmadı. Buraya gelen elektrik faturası ise en az 3 bin 500 lira’’ ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretli evine gıda alamıyor benden nasıl pantolon alacak"

Satış yapamadığı için dükkanına yeni ürünler de alamadığını ifade eden Mustafa Güngör, “Doların artışıyla birlikte ürün fiyatlarını yükselttik, bu yüzden işlerimiz bayağı düştü, satış yapamıyoruz. Bir tane kot pantolonun toptan fiyatı 120 lira ben 2800 lira alan asgari ücretliye bu pantolonu ne kadar ve nasıl satacağım. Kişi evine gıda alamıyor benden nasıl pantolon alsın. Ben önceden 10 bin dolara 1000 adet ürün alıyorsam şu anda 500 parça ürün alıyorum. Kazansak ürün alacağız çünkü her geçen gün fiyatı artıyor ama biz kazanamadığımız için alamıyoruz’’ diye konuştu.

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle işlerinin azaldığını ifade eden Abdullah Konur, “Müşteriye sattığımız ürünü aynı fiyata yerine koyamıyoruz bu da ister istemez fiyatlarımızı etkiliyor. Alım gücü zayıf olan müşteri de ürünlerimizi almakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla bu durum hem bizi hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. İnşallah biz an önce bu durum düzelir, yoksa işimiz zor’’ şeklinde konuştu.

"Piyasada hem TL hem de dolar sıkıntısı var"

Kur artışı nedeniyle esnafın durumunun daha da kötüye gittiğini ifade eden Barış Bayramoğlu, “Kur fiyatları şu anda günlük 1 lira yükselip 1 lira düşmeye başladı, bu da piyasayı dengesiz hale getiriyor. Esnafın hali pek iyiye gitmiyor. Vatandaşa bakacak olursak Türk lirasına bir dönüş yapmıyor, tam tersine dolar almaya çalışıyor. Tabi kimin neye yatırım yapacağı da tahmin edilemiyor. Altın bir günde 100 lira yükselip 100 lira düşebiliyor. Şu anda hem TL hem de dolar sıkıntısı var piyasada. Bankalar da dolar ve TL veremiyor. Türk parası dolar karşısında eriyince, insanların cebindeki parası da erimiş oldu’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüşlerini almak istediğimiz Gaziantep kent merkezindeki birçok esnaf ise çok zor günler yaşadıklarını belirterek siyasi kaygılardan dolayı röportaj vermekten kaçındı

