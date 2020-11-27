Zor Durumdaki Esnaf Sokağa Çıktı: ''Batıyoruz''

Beşiktaş, Kadıköy ve Avcılar’daki kafe, bar, restoran, meyhane, diskotek, kulüp, nargile kafe ve tekel bayi sahipleri ile çalışanlarından oluşan bir grup Kadıköy’de toplanarak Corona virüsü salgınının yaygınlaştığı bugünlerde hükümetin kendilerini destekten mahrum bırakmasını protesto etti. ‘‘Esnaf destek bekliyor, batıyoruz’’ pankartı ardında toplanan grup ellerinde ‘‘Açız, çalışamıyoruz, yanlış anlamayın sazımızı’’, ‘’24 saat devletimize hizmet eden vergi daireleriyiz #1558TekelBayii’’ ‘‘Bizim kavgamız ekmeğimiz’’ yazılı dövizler taşıdı. ‘‘İşletmeler 9 aydır kapalı ama vergiler tahsil ediliyor’’ KADİDER (Kadıköy Esnaf Derneği), BEYDER (Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği), Beşiktaş Esnafları Dayanışma Derneği, AKİD (Avcılar Cafe Bar İşletmecileri Derneği), KEYDER (Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği) tarafından düzenlenen eylemde açıklamayı KADİDER Başkanı Tuncay Savaş okudu. Savaş, ‘‘Kapalı olduğumuz dönemde bile ruhsatları bar statüsünde olduğu için dokuz aydır açılmayan işletmelerin burası çok komik arkadaşlar hala kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı damga vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, katı atık ve çöp vergisi, tabela reklam vergisi ve faturalandırmadan vergiler tahsil edilmeye devam ediyor. Hükümet bize destek vermediği gibi vergi almaya da devam ediyor’’ dedi.

‘‘Bu sektörü işsizliğe ve açlığa mahkum ettiniz’’ Metinde sektörün talepleri de dile getirildi ve ‘‘Salgını önlemek için Avrupa’dan örnek alan hükümetimiz ne yazık ki Avrupa’da esnafa yapılan destekleri örnek almıyor. Bu süreçte hükümetin esnafa kira yardımı yapması, kredibilitesine bakılmaksızın bankaların esnafa faizsiz bir yıl ertelemeli kredi desteği vermesi mevcut kredilerini faizsiz ertelemesi çalışanlarımıza ücretsiz izin parası en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yeme içme sektörünü kapatarak ya da sınırlayarak, işletme sahibi garson, komi, barmen, aşçı, bulaşıkçı gibi binlerce aileyi kendi kaderine terk ettiğiniz gibi sektörün paydaşları olan müzisyen, oyuncu, performans sanatçıları, taksiciler, çiçekçiler, tekel bayileri ve binlerce tedarikçi çalışanları ve onların aileleri işsizliğe ve açlığa mahkum ettiğiniz bilmenizi isteriz’’ ifadeleri yer aldı. ‘‘Bugün sadece iki damacana su sattım, maaşları nasıl ödeyeceğim’’ Eyleme katılanlardan Arzu Demet, Moda’da 22 yıldır restoran, bar ve kafelerin toptancılığını yaptığını ancak son dönemde çok ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Demet, ‘‘Hiçbir destek yok. Gerçekten çok çok zor durumdayız. Ben sadece kendim için değil bütün esnaf arkadaşlarımıza bakıyorum. Evler kira, işyerleri kira ve bu kiralar çok yüksek. Kiraları ödeyemiyorum. SSK’ları zaten hiç ödeyemiyorum. Yapılandırma geldi ama, Ocak’ın birinde yapılandırmanın ödenmesi gerekiyor. O zaten komik bir durum. Dükkan kapalı. Yapılandırma da yapamayacağım. Zannetmiyorum ki diğer arkadaşlar da yapılandırma yapabilsin. Corona olmazsak psikolojik olarak çöküyoruz. İki tane çocuğum var. Onların işleri yok mesela. Onlar da evde. Denizin dibine daldık vurgun yemek üzereyiz yani. Yiyenler de var. Yarını görmüyorum. Benim iki tane sigortalı çalışanım var. Doğal olarak ben onların maaşlarını ödemek zorundayım. Ne yapabilirim? Ama ben bugün otuz liralık iş yapmışım. 2 tane damacana vermişim. Onun dışında hiçbir iş yok’’ dedi. Tekel bayii: ‘‘Hem hastalıktan hem açlıktan korunmaya çalışıyoruz’’ Eyleme katılan Yaşar Aktaş, akşam sekizden sonra sokağa çıkma yasaklarının tüm Tekel bayilerini zor durumda bıraktığını belirtti.