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Zor durumdaki kaçaklar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen, ancak batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zor durumdaki kaçaklar kurtarıldı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen, ancak batma tehlikesi geçiren kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar'den salı günü denize açılan bir grup kaçak göçmen, açıkta batma tehlikesi geçirince, saat 06.00 sıralarında, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, lastik botun yerini tespit edip kaçak göçmenleri kurtardı. Yapılan kontrolde tamamı yetişkin erkek olmak üzere 5'i Mısır, 2'si Liberya ve 2'si Kongo uyruklu toplam 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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