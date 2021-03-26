Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Geçtiğimiz yıl 'Tutunamayanlar' adlı dizide rol alan Arda Kural, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Pandemi nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evinde geçirdiği öğrenilen Kural, aylar sonra ortaya çıktı.
Saçları döküldüğü görülen Kural, objektiflere böyle poz verdi. 40 yaşındaki Arda Kural'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.
Rahatsızlığını atlattıktan sonra açıklamalarda bulunan Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım" demişti.
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“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”
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