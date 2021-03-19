Zor günleri geride bırakmıştı! Songül Karlı bombayı patlattı

Bir mekân çıkışı kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Songül Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Songül Karlı

Sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü sanatçı Songül Karlı, Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Songül Karlı, yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum.

Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerini sürdüren Songül Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" cevabını verdi.

"MAHALLE KAVGASIYLA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM" Kendisini dolandıran eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi.

SONGÜL KARLI KİMDİR? Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı bugün 47 yaşında.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. TV 8 kanalında da Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sunmuştur.