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"Zorba" sahnelere veda ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesince 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen, Nikos Kazancakis'in ünlü eseri "Zorba" balesi, seyirciye veda etmeye hazırlanıyor - Eser, 29 Nisan Dünya Dans Günü ve 30 Nisan'daki son iki temsilinde seyirciyle buluşacak - ADOB Müdürü Volkan Ersoy: - "Eserin finali, seyirciyle iç içe geçtikten sonra inanılmaz ilgi uyandırıyor, 4 ya da 5 kez tekrarlanıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, seyircilerimiz ayağa kalkmış, bizlerle dans ediyor"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen "Zorba" balesi, son iki temsiliyle seyirciye veda edecek.

Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve birçok ülkede sahnelenen "Zorba"nın, ADOB tarafından ATO Congresium'da 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde ve 30 Nisan'da son iki temsili yapılacak.

ADOB Müdürü Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zorba"nın uzun yıllar önce koreografisi hazırlanan ve tüm dünyada yankı uyandıran bir eser olduğunu söyledi.

Repertuvarlarındaki balenin yaklaşık 6 senedir kapalı gişe sahnelendiğini anlatan Ersoy, çok keyifli bir eserin son iki temsilini vereceğini dile getirdi.

UNESCO tarafından 1982'de, ünlü koreograf Jean George Nover'in anısına Dünya Dans Günü'nün ilan edildiğini belirten Ersoy, "Dünya Dans Günü'nü bu eserle kutlamayı tercih ettik. Sebeplerinden biri, final sahnesinin coşkusu. Eserin finali, seyirciyle iç içe geçtikten sonra inanılmaz ilgi uyandırıyor, 4 ya da 5 kez tekrarlanıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, seyircilerimiz ayağa kalkmış, bizlerle dans ediyor." diye konuştu.

Eseri Ankaralı sanatseverlerle hep birlikte dans etmek için ATO Congresium sahnesine taşıdıklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eser Mikis Theodorakis'in kulaklarımıza aşina müzikleriyle bezeli. Finalde olmazsa olmaz Grek kültürünün sirtakisi var. Medeniyet olarak birbirine yakın iki ülkenin dansı, müziği bu eserde iç içe. Benzer dans adımlarının olduğu güzel bir eser. İçinde stilize edilmiş folklorik adımlar mevcut. Ankaralı sanatseverleri bu güzel günü kutlamak için ATO sahnesine bekliyoruz."

- Aşk için öldürülen Marina'nın hikayesi

"Marina" rolünü canlandıran balerin Mine İzgi ise eserde her oynadığında ayrı keyif aldığını söyledi.

Sahnede bulunmanın büyük zevk olduğunu dile getiren İzgi, 20 senesi profesyonel olmak üzere 29 yıldır dans ettiğini belirtti.

İzgi, "Çalışma sürecimiz çok meşakkatli oluyor. İyi bir temsil çıkması için özveri gösteriyoruz. Dünya Dans Günü'nde bu rolü canlandıracak olmak benim için çok önemli." dedi.

Oynadığı "Marina" karakterinin dramatik olduğunu kaydeden İzgi, "Yabancı bir insana aşık oluyor ama halk bunu kabul etmiyor. Örfler yüzünden halk tarafından aşkı için öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

- "Buruk bir mutluluk var"

"Zorba" karakterine hayat veren Burak Kayıhan, eserin kendileri ve ADOB için önemli olduğunu belirterek, "Yurt dışında da ülkemizi iyi yerlerde temsil ettik. Buruk bir mutluluk var, bu eser için son iki temsil. Bu karakteri oynarken büyük duygular yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.

Karakter rollerine eseri okuyarak, filmini izleyerek ve yoğun prova süreciyle ciddi şekilde hazırlandığını anlatan Kayıhan, "Zorba karakterinin bende büyük bir yeri var. Önemli bir eser ve büyük bir karakter." diye konuştu.

- 3 bin kişiye oynayacak

Balet Eren Keleş ise Amerikalı "John" karakterini canlandırdığı eserin seyirciye veda etmesi nedeniyle biraz buruk olduklarını dile getirdi.

Keleş, "Dünya Dans Günü'nde 3 bin kişinin önüne çıkmak çok keyif verici. Daha önce de 6 bin kişiye oynadık, iyi sahnelerde temsiller verdik. Son iki temsilimize tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

Nikos Kazancakis'in ünlü eseri "Zorba"nın orkestra şefliğini Bujor Hoinic, koreografisini Lorca Massine üstleniyor. Eserin kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Devlet Opera ve Balesi zorba

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