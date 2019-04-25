"Zorba" sahnelere veda ediyor

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen "Zorba" balesi, son iki temsiliyle seyirciye veda edecek.

Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve birçok ülkede sahnelenen "Zorba"nın, ADOB tarafından ATO Congresium'da 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde ve 30 Nisan'da son iki temsili yapılacak.

ADOB Müdürü Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zorba"nın uzun yıllar önce koreografisi hazırlanan ve tüm dünyada yankı uyandıran bir eser olduğunu söyledi.

Repertuvarlarındaki balenin yaklaşık 6 senedir kapalı gişe sahnelendiğini anlatan Ersoy, çok keyifli bir eserin son iki temsilini vereceğini dile getirdi.

UNESCO tarafından 1982'de, ünlü koreograf Jean George Nover'in anısına Dünya Dans Günü'nün ilan edildiğini belirten Ersoy, "Dünya Dans Günü'nü bu eserle kutlamayı tercih ettik. Sebeplerinden biri, final sahnesinin coşkusu. Eserin finali, seyirciyle iç içe geçtikten sonra inanılmaz ilgi uyandırıyor, 4 ya da 5 kez tekrarlanıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, seyircilerimiz ayağa kalkmış, bizlerle dans ediyor." diye konuştu.