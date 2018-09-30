HABER

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirmesiyle Bodrumlular rahat bir nefes aldı.

Dün sahillerde önlem alan şezlongları, şemsiyeleri, masa ve sandalyeleri kaldıran esnaf kasırganın bölgeye uğramayacağını duyunca rahat bir nefes aldı.

Bodrum'da güneş açtı

1 / 18

Antalya'da eylül ayının son gününde hava sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu sahillerde aldı.
2 / 18

Türkiye’nin Ege sahillerini vuracak olan Zorba Kasırgası'nın Bodrum’u teğet geçmesiyle birlikte sahiller insan akınına uğradı. Fırtına yerine güneşli havanın etkili olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirmesiyle Bodrumlular rahat bir nefes aldı.
3 / 18

Dün sahillerde önlem alan şezlongları, şemsiyeleri, masa ve sandalyeleri kaldıran esnaf kasırganın bölgeye uğramayacağını duyunca rahat bir nefes aldı. Tatil moduna tekrar geçen Bodrum esnafı önlemlerini aldıklarını sevindirici haberin ardından tekrar eski düzenlerine döndüklerini açıkladı. Yerli ve yabancı turist ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
4 / 18

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar ise sahillere akın etti. Başta Kumbahçe sahili olmak üzere Bitez, Ortakent, Gümbet ve tüm sahiller vatandaşlarla doldu taştı. Sabah kahvaltısını deniz kenarında yapan vatandaşlar daha sonra denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Tatil için Bodrum'a gelen birçok turist ise Bodrum çarşısını gezerek alış veriş yaptı.
5 / 18

3 gündür önlem aldık, güneş açtı

3 gündür önlem aldık, güneş açtı
Bodrum esnafı günlerdir beklenen kasırgaya karşı tedbir aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:
6 / 18

"Fırtınanın geleceği söylemişti bizlerde tedbirimizi aldık. Yaklaşık 3 gündür önlem alıyoruz gelecek olan kasırgadan dolayı ama yön değiştirmiş fırtına bu da bizi sevindirdi. Şezlonglarımızı çıkardık, turistler denize girip sıcak havanın tadını çıkarıyor. Bazıları sahil kenarlarında kahvaltı yapıyor. Hava çok güzel akşam yağmur bekleniyormuş. Onun içinde önlemlerimiz alındı”.
7 / 18

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise akşam saatlerinde ilçede yağmur beklendiği öğrenildi.
8 / 18

Antalya'da bitmeyen yaz

Antalya'da bitmeyen yaz
Antalya'da eylül ayının son gününde hava sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu sahillerde aldı.
9 / 18

Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denizin tadını çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği plajda bazı tatilciler denize girerken, bazıları da piknik yaptı.
10 / 18

Meteoroloji yetkilileri, güneşin yüzünü ekim ayının ilk haftalarında da göstereceğini, hava sıcaklığının 27 ile 31 derece arasında değişeceğini kaydetti.
11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zorba kasırgası bodrum Antalya

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.