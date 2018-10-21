İran Cumhurbaşkanı Birincisi Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "zorbalık" olarak nitelendirerek, Başkan Donald Trump'a "Zorbaca sözlerini bırak ki birbirimizle müzakere edebilelim." diye seslendi.
Cihangiri, 22. İran Milli İhracat Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirdi.
"Yaptırımlar bir tür zorbalık ve İran halkını haraca bağlamaktır." diyen Cihangiri, bu şartlarda birilerinin kendilerine "Trump ile konuşulması ve nihayetinde anlaşmaya varılması" yönünde tavsiyelerde bulunabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Fakat milli gurur bazen buna mani oluyor. Ancak ona şunu söylemeliyiz: Zorbaca sözlerini bırak ki birbirimizle müzakere edebilelim. Biz eşit şartlarda müzakere edilmesi gerektiğini söylüyoruz."
Petrol, bankacılık ve taşımacılık gibi İran'ın temel gelir kaynaklarını hedef alan yaptırımların 4 Kasım'dan önce uygulamaya konulduğunu vurgulayan Cihangiri, son 3-4 ay içinde birçok şirket veya ülkenin ABD baskılarına teslim olarak İran'dan petrol alımını tamamen durdurduğunu, bazılarının ise alımı sürdürdüğünü aktardı.
Cihangiri, İran hükümetinin bu süreçte eli kolu bağlı oturmadığına işaret ederek yeni müşteriler temin edildiğini, petrol ihraç etmek ve taşımacılık faaliyetlerini sürdürmek için de yeni çözüm yolları bulduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Birincisi Yardımcısı ayrıca önlerinde kolay bir yolun olmadığını ve çok ağır bir süreçle karşı karşıya bulunduklarını sözlerine ekledi.
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