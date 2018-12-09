HABER

Zorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Arnavutköy'de sahilde yürüyen 70 yaşında bir adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola atan şüpheliler kaçtı.

Zorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılar

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Arnavutköy'de sahilde yürüyen 70 yaşında bir adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola atan şüpheliler kaçtı. Yüzünden haif yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Sahil'de yürüyen 70 yaşındaki bir kişiyi sahil yolundan gelen bir otomobildeki iki şüpheli, soru sorma bahanesiyle aracın yanına çağırdı. Yaşlı adamı zorla araca bindiren şüpheliler, Aşiyan Mezarlığı'nın yanındaki yokuşa geldiklerinde aracı durdurarak, yaşlı adamın cebindeki paraları aldı. Bin dolar ve 2 bin lirayı gasp eden şüpheliler, yaşlı adamı otomobilden atarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralı adamı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis ilk ifadesi olay yerinde alınan yaralıyı taksiye bindirerek hastaneye götürüldü. Gasp edilen adamın hastanedeki tedavisinin ardından Arnavutköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınacağı öğrenildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kaçan şüpheliler aranıyor.

(FOTOĞRAF)

Zorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılarZorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılarZorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılarZorla araca bindirip parasını aldıkları adamı yola attılar

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı93 Harbi'nde Rusların Kars'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı
İranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildiİranlıların otomobilinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.