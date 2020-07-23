Zorla çalıştırılan Uygurlar için Apple ve Nike'a çağrı

Aralarında Apple ve Nike'ın da yer aldığı çok sayıda büyük şirkete, zorla çalıştırılan Uygur Türklerinin ürettiği parçaları kullanmamaları için çağrı yapıldı. Uygurların zorla çalıştırılmasına karşı başlatılan kampanya kapsamında yapılan çağrıda şirketler Uygurların sömürülmesinden kâr elde etmekle suçlandı. Son dönemde Batı ülkeleri, Çin'in Şincan bölgesinde yaşayan Uygurlara karşı baskı politikalarını eleştiriyor. Son çağrının ardından Nike ve diğer şirketler konuyu incelediklerini açıkladı. Nike, doğrudan Şincan'dan parça tedarik etmediklerini fakat tüm tedarik zincirini ve işçi politikalarını incelemeye başladıklarını duyurdu. Apple ise iddiaları araştırdıklarını ve Apple ürünlerinde zorla çalıştırılan kişilerin emeğinin bulunmadığını söyledi. Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü ve ABD Kongresi'nin hazırladığı raporlara göre binlerce Uygur, Çin'in çeşitli bölgelerindeki fabrikalara götürülerek çalıştırılıyor. Avustralya'daki enstitü, bu uygulama incelendiğinde güçlü zorla çalıştırma emareleri gösterdiğini belirtiyor.