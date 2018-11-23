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Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Teröristlerin iğrenç yüzü gün yüzüne çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK'nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir militanın ifadesini paylaştı. 25 yaşındaki itirafçının "Bir kadına tecavüz ettiler, hamile kaldı infaz korkusuyla intihar etti" ifadesi kan dondurdu

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

EGM’nin sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

İNTİHAR ETTİ

“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.”

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Anahtar Kelimeler:
PKK tecavüz terörist Emniyet Genel Müdürlüğü

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