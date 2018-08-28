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Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kızı, polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da T.Ç.

Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kızı, polis kurtardı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da T.Ç. (23) ile zorla evlendirilmek istenen Y.Ç. (14), düğün salonuna giden polisler tarafından kurtarıldı. Y.Ç. sığınma evine yerleştirilirken, çocuğun anne ve babası ile T.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Altındağ ilçesinde oturan Y.Ç, dün akşam 155 Polis İmdat hattını arayarak, ailesi tarafından T.Ç. ile zorla evlendirilmek istendiğini söyledi. Hemen harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düğün salonuna giderek Y.Ç.'yi arka kapıdan dışarı çıkardı. Y.Ç.'nin annesi ve babası ile T.Ç. ise ifade için polis merkezine götürüldü. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler ile ilgili yasal işlem başlatılırken, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.Ç. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sığınma evine yerleştirildi.
Polisteki ifadesinde artık ailesiyle yaşamak istemediğini belirten Y.Ç., yurt dışındaki yakınlarının yanına gönderilmesini talep etti.

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