Zorla fuhuş yaptıranlara ’çanta’ operasyonu: 24 gözaltı

Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 145 polisin katılımıyla Mersin’de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen ’çanta’ kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.