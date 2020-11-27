HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zorla fuhuş yaptıranlara ’çanta’ operasyonu: 24 gözaltı

Zorla fuhuş yaptıranlara ’çanta’ operasyonu: 24 gözaltı

27.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 145 polisin katılımıyla Mersin’de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen ’çanta’ kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.

Sana "çantayı" gönderiyorum
Yapılan incelemede, şüphelilerin bazılarının başları belaya girmesin diye fuhuşa zorlanan kadınlarla resmi nikahla evlendikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, ’çanta’ diye adlandırdıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin bazı durumlarda kadınları transfer yaptıkları, sana "çantayı" gönderiyorum diye haberleştikleri de ortaya çıktı.
Olayla ilgili 158 kişiye işlem yapılırken, gözaltına alınan 8’i kadın 24 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırlarıKöyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları
Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı Yenidoğan bebeği gelinliğin kuyruğunda gören bakakaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Mersin'de fuhuş operasyonu! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Çok sayıda kişiye gözaltı! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.