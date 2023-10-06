HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları bakın nasıl seçiyorlarmış! Ankara'da böyle yakalandılar, suç makinesi çıktılar

Zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları bakın nasıl seçiyorlarmış! Ankara'da böyle yakalandılar, suç makinesi çıktılar

06.10.2023 11:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailevi ve ekonomik problem yaşayan hem yabancı uyruklu hem Türk kadınları ağlarına düşürüyor, onları refaha erdirme vaadiyle kandırıp zorla fuhuş yaptırıyorlardı... Ankara'da kadınların manevi duygularını sömüren 3 kişi için harekete geçildi. Yakalanan adamların suç makinesi olduğu ortaya çıktı!

Zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları bakın nasıl seçiyorlarmış! Ankara'da böyle yakalandılar, suç makinesi çıktılar

Başkentte eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 30 kadın kurtarıldı. Zor durumdaki kadınları hedef alan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu, bir diğerinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

HABER.00_00_37_27.Still073

ZOR DURUMDAKİ KADINLARA REFAH VADETTİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı olan kadınları refaha erdirme vaadiyle kandırıp zorla fuhuş yaptıran 3 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonla E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

HABER.00_00_45_38.Still074

Kurtarılan 30 kadından 22’sinin Türk, 8’nin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden O.Y.’nin bir sene önce cezaevinden kaçtığı ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli H.İ.Ç.’in ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu aktarıldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

HABER.00_00_17_51.Still071

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

HABER.00_00_28_35.Still072

HABER.00_00_09_51.Still070

İlginizi Çekebilir

İkiz bebeklerin babaları farklı çıkmıştı! Adliyede büyük kavga

İkiz bebeklerin babaları farklı çıkmıştı! Adliyede büyük kavga

 O kadın hakkında 'zina' kararı! Kocası camdan dışarı bakmasına bile izin vermiyordu

O kadın hakkında 'zina' kararı! Kocası camdan dışarı bakmasına bile izin vermiyordu

 Türkiye'de yakalanmıştı! 'Kara Mamba' için karar verildi

Türkiye'de yakalanmıştı! 'Kara Mamba' için karar verildi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın açıp dehşet saçtı! Hırsını alamayıp...Canlı yayın açıp dehşet saçtı! Hırsını alamayıp...
Şengör'den gençlere Atatürk nasihati!Şengör'den gençlere Atatürk nasihati!
31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...31 ilde Kafes Operasyonu! 39 organize suç örgütü çökertildi! 307 şüpheli yakalandı...
Anahtar Kelimeler:
fuhuş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.