Zorla fuhuş yaptırılan 2 kadını polis kurtardı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zorla tutuldukları evde fuhuş yaptırıldığı öne sürülen Özbekistan uyruklu 2 kadın, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.G., mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki evde 2 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine baskın düzenleyen polis ekipleri, Özbekistan uyruklu S.H. ve H.H. adlı kadınları kurtardı, evde bulunan R.G.'yi gözaltına aldı.

Kadınlar polise verdikleri ifadede, R.G.'nin kendilerini iş vaadiyle kandırarak, zorla erkeklere pazarladığını öne sürdü. R.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Özbek kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. R.G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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