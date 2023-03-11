Zorla imam nikahı kıyılmıştı! Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema camdan atıldı, sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya, Kızılcık Şerbeti Nursema'nın ölümüyle çalkalanıyor. Yaşanmış bir hikayenin anlatıldığı dizi, son dönemde yoğun bir şekilde takip ediliyor. İstemediği ve hatta tanımadığı bir adamla evlendirilen Nursema'nın hikayesi izleyenleri derinden etkiledi.



Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 18. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Umut ve Nursema aşkı, Abdullah'ın zoraki imam nikah kıydırmasıyla son bulmuştu. Doğa ile neredeyse aynı kaderi paylaşan Nursema, ilk bölümlerdeki o tavizsiz havasından vazgeçmiş, her şeyi akışına bırakmıştı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Yeni bölümün yayınlanmasının ardından dizideki sahneler sosyal medyayı adeta salladı. Zorla imam nikahı sahneleri ile geçen hafta da oldukça konuşulan diziye bir kesim büyük tepki gösterirken bir kesim de dizide anlatılan konuların gerçek olduğunu savunuyor.

Bir kullanıcı Nursema için, "Kim bilir kaç genç kız var o pencereden atılan veya atlamak zorunda bırakılan kim bilir kaç çiçeğimiz öldürüldü hem ruhen hemde bedenen kalbinde hep umudu taşıyan son ana kadar kurtulacağına inanan Nursema’nın sonu böyle olmamalıydı… #nursema #KızılcıkŞerbeti" yazdı. Paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

"KİM BİLİR KAÇ GENÇ KIZ O BALKONDAN İTTİRİLDİ..."

Sosyal medyada gündem olan Nursema'nın aşağı düştüğü sahne, birçok kişi tarafından üzüntüyle izlendi. Nusema'nın çaresizliği, annesinin kendisine arka çıkmayışı ve ardından gelen hazin son izleyicileri oldukça üzdü.

Nursema'nın ölümü üzerine birçok kullanıcı benzer yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...

Yaşarken ölmek..

Daha kaç kadın için camdan atılıp kaza süsü verilecek... Dizi değil Türkiye gerçeği.

Nursemanın Doğadan başka kimsesi yokmuş meğer

-İyi Adamlara çıksın yolunuz.

Adam görünümlü haysiyetsizlere değil.

-Aşırı gerçekçildi hatta malesef gerçegin ta kendisiydi... Balkondan ittirilen intihar süsü verilen kadınlardan biriydi... Sadece ismi değişiyor kader aynı yol aynı... El birliğiyle ölüme itelediler... Hüzün bastı...

