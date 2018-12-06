HABER

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta zorla öpmek istediği kadın tarafından dili kopartılan sanık, 'cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi’’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılmıştı! Flaş karar

Esenyurt’ta 14 Mart 2016’da otobüs durağında bulunan E.O.’yu zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen M.O.’nun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme tarafından sanığa "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi’’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya kemoterapi tedavisi gören sanık ve müşteki katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

'ESKİ SEVGİLİME BENZETTİM'

Eski sevgilisine benzettiği için müvekkilinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık avukatı Beyza Toprak, mahkeme heyetine eski kız arkadaşın benzerliğini kanıtlamak için fotoğraf sundu. Sanık avukatı ayrıca mağdurun iddia ettiği gibi dil koptuktan sonra da tacizin devam etmesinin hayatın olağan akışında olamayacağını ifade etti.

Duruşmada konuşan müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Zehra Şahin Yeşil ise sanığın ceza almasını ve tutuklanması talep etti.

Mahkeme heyetince sanık, "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü. İHA

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Safiye Soyman engelli vatandaşlarla düet yaptıSafiye Soyman engelli vatandaşlarla düet yaptı
Fındık bahçesindeki cinayette, şüpheli oğul tekrar gözaltına alınıp, tutuklandıFındık bahçesindeki cinayette, şüpheli oğul tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adi ırz düşmanı yaratığa büyük ceza verilmeliydi,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Fuhuş baskını! 4 kadın ile 5 erkek yakalandı

Malatya'da kaybolan kadın kuyuda bulundu

Kaybolan kadın kuyuda bulundu

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

2018'in en iyi ekolojik fotoğrafları

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Okulda büyük skandal! Arka sırada oturup...

Lisede taciz protestosuna katılan öğrencilere büyük şok!

Lisedeki rezalette o öğrencilere büyük şok!

1957 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

1957 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.