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Zorla Yolcu Uçağı İndiren Belarus'a Tepkiler Artıyor

24.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak için kendi hava sahasına giren bir yolcu uçağını zorla indiren Belarus’a yönelik tepkiler artıyor

Zorla Yolcu Uçağı İndiren Belarus'a Tepkiler Artıyor

Muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak için kendi hava sahasına giren bir yolcu uçağını zorla indiren Belarus’a yönelik tepkiler artıyor. Bu akşam toplanacak Avrupa Birliği liderleri zirvesinin gündeminde Belarus’a yaptırımların yer alması bekleniyor.

Belarus yönetimi, Yunanistan’dan Litvanya’ya gitmekte olan bir yolcu uçağını, uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltına alınması amacıyla Minsk havalimanına inmeye zorladı. Uçağın inmesinin ardından da gazeteci gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyundan Belarus’a tepkiler yükseliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkileri Yüksel Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin havayoluna ait bir uçağın savaş uçağı zoruyla inişe zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Borrell “Avrupa Birliği, bu harekete karşılık olarak sorumlulara karşı gerekenleri yapacaktır” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter’dan paylaştığı mesajında “Belarus’un bu çirkin ve yasadışı davranışının sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

AB, geçen yıl yapılan seçimlerdeki tartışmalı sonuçlar nedeniyle Belarus’lu yetkililere yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. Ryanair şirketine ait yolcu uçağının zorla indirilmesinin ardından yeni ve daha sert yaptırımların devreye alınacağı vurgulanıyor.

Yaptırımlar arasında Belarus’a uçuşların yasaklanması ve Belarus ulusal havayolu Belavia’nın da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin havalimanlarına inişlerinin yasaklanması gibi kararlar olabileceği belirtiliyor. Bazı havayolu şirketleri Belarus uçuşlarını iptal ettiğini duyurmaya başladılar.

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