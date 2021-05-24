Zorla Yolcu Uçağı İndiren Belarus'a Tepkiler Artıyor

Muhalif bir gazeteciyi gözaltına almak için kendi hava sahasına giren bir yolcu uçağını zorla indiren Belarus’a yönelik tepkiler artıyor. Bu akşam toplanacak Avrupa Birliği liderleri zirvesinin gündeminde Belarus’a yaptırımların yer alması bekleniyor.

Belarus yönetimi, Yunanistan’dan Litvanya’ya gitmekte olan bir yolcu uçağını, uçakta bulunan muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltına alınması amacıyla Minsk havalimanına inmeye zorladı. Uçağın inmesinin ardından da gazeteci gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyundan Belarus’a tepkiler yükseliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkileri Yüksel Temsilcisi Josep Borrell konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin havayoluna ait bir uçağın savaş uçağı zoruyla inişe zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Borrell “Avrupa Birliği, bu harekete karşılık olarak sorumlulara karşı gerekenleri yapacaktır” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter’dan paylaştığı mesajında “Belarus’un bu çirkin ve yasadışı davranışının sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.