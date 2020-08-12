Zorlu AVM’de otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı

İSTANBUL (AA) - Mastercard ile plaka ve ödeme yapmak istedikleri kart bilgilerini Zorlu World uygulamasına sadece bir kez kaydeden Zorlu AVM ziyaretçileri, AVM’ye her gidişlerinde otopark ödemelerini gişeye hiç gitmeden yapabilecekler.

Mastercard’dan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Center, ziyaretçilerinin bu konulardaki sıkıntılarını ortadan kaldırmak için Mastercard ile iş birliğine gitti.

Açıklamada, Mastercard’ın online ödeme işlemleri için hızlı ve güvenilir altyapısı Masterpass sayesinde araç sahiplerinin beklemeden, tek tıkla ödemelerini yaparak otoparktan hızlıca çıkabileceği ifade edildi.

Zorlu World kullanıcılarının, plaka ve kredi kartı bilgilerini uygulamaya bir kez kaydetmelerinin, ödeme işlemleri için yeterli olduğu kaydedilen açıklamada, ziyaretçilerin alışveriş, yemek, toplantı, konser veya sinema sonrasında, otopark gişesinde ya da ödeme kiosklarında beklemeden veya sıraya girmeden, ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca pandeminin etkilerinin hala hissedildiği bu dönemde, bu online ödeme yönteminin Zorlu Center ziyaretçilerine tanımadıkları kişilerle ve nakitle temastan uzak güvenli bir çözüm sunduğunun altı çizildi.