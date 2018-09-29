HABER

Zorlu Center’ın “Zorlu’da Engel Yok” projesi ödüle layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Zorlu Center “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile ICSC tarafından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programından ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Center “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programından ödüle layık görüldü.

Zorlu Center'dan yapılan açıklamaya göre, ICSC alışveriş merkezi sektörünün en yenilikçi ve etkili girişimlerini cesaretlendirmeyi amaçlayan Toplumsal Destek Ödülleri programında bu yıl “Zorlu Center’ın Zorlu’da Engel Yok” projesini ödüllendirdi.

Amsterdam’da gerçekleşen ödül töreninde Zorlu Center adına ödülü alan Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Nur Ziyaoğlu Aytekin, şunları kaydetti:

“Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ICSC Community Support Awards’dan ödül almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zorlu Center olarak tüm misafirlerimizin rahatlığı ve konforu için çalışıyor, hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Center’da keyifle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun bir parçası olarak Zorlu’da Engel Yok projemize Rehber Köpekler Derneği iş birliği ile hayat verdik. Zorlu Center’ı engelliler için Erişilebilir ve Sosyalleşilebilir Destinasyon yapmayı amaçlayan “Zorlu’da Engel Yok” projemiz ile almış olduğumuz bu ödül, bugüne kadar gösterdiğimiz çabaların ne kadar değerli olduğunun işareti olurken bize çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır.”

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
/ek fotoğraf/ Katili sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi/ek fotoğraf/ Katili sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Büyükada'daki Yetimhanede incelemeAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Büyükada'daki Yetimhanede inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ödül Zorlu Center

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.