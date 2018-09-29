Zorlu Center’ın “Zorlu’da Engel Yok” projesi ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Zorlu Center “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülleri) programından ödüle layık görüldü.

Zorlu Center'dan yapılan açıklamaya göre, ICSC alışveriş merkezi sektörünün en yenilikçi ve etkili girişimlerini cesaretlendirmeyi amaçlayan Toplumsal Destek Ödülleri programında bu yıl “Zorlu Center’ın Zorlu’da Engel Yok” projesini ödüllendirdi.

Amsterdam’da gerçekleşen ödül töreninde Zorlu Center adına ödülü alan Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Nur Ziyaoğlu Aytekin, şunları kaydetti:

“Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ICSC Community Support Awards’dan ödül almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zorlu Center olarak tüm misafirlerimizin rahatlığı ve konforu için çalışıyor, hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Center’da keyifle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun bir parçası olarak Zorlu’da Engel Yok projemize Rehber Köpekler Derneği iş birliği ile hayat verdik. Zorlu Center’ı engelliler için Erişilebilir ve Sosyalleşilebilir Destinasyon yapmayı amaçlayan “Zorlu’da Engel Yok” projemiz ile almış olduğumuz bu ödül, bugüne kadar gösterdiğimiz çabaların ne kadar değerli olduğunun işareti olurken bize çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır.”

